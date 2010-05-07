Базова інфляція в Україні у квітні становила 0,3%

Базовий індекс споживчих цін (базова інфляція) в Україні в квітні 2010 року проти березня 2010 року становила 0,3%, за січень-квітень ц.р. – 2,8%.

Про повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 1%, за січень-квітень 2009 року – 8,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року, порівняно з березнем 2010 року, дефляція становила 0,3%, за січень-квітень 2010 року - 4,4%, до квітня 2009 – 9,7%.