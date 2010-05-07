Єврокомісія готує пропозиції з виходу єврозони з кризи

Єврокомісія готує пропозиції зі "зміцнення координації економічної політики" в єврозоні, включаючи створення механізму вирішення криз, подібних грецькій, повідомила у п`ятницю представник виконавчої влади Євросоюзу Пія Арнекильде ХАНСЕН, повідомляє РІА Новости.

За її словами, йдеться про "превентивні і корегуючі заходи, що підсилюють контроль за бюджетом і створюють механізм вирішення криз".

Пропозиції з цього приводу Єврокомісія затвердить 12 травня, а глава виконавчої влади ЄС проінформує про їх зміст лідерів 16 країн зони євро, що збираються сьогодні на позапланову зустріч в Брюсселі у зв`язку з грецькою кризою.

На думку спостерігачів, метою позапланового саміту є не стільки формальне затвердження рішення міністрів фінансів держав єврозони про запуск механізму надання фінансової допомоги Греції, скільки відновлення довіри ринків до європейського монетарного союзу.

Глави фінансових відомств схвалили в неділю в Брюсселі трирічний пакет фінансової допомоги Греції з боку ЄС і Міжнародного валютного фонду у розмірі 110 мільярдів євро, з них 80 мільярдів бере на себе ЄС. Кредити членів зони євро, які ще належить схвалити національним парламентам, будуть двосторонніми під пільгові 5%.

Напередодні зустрічі лідерів країн єврозони в Брюсселі президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель, щоби уникнути виникнення криз, подібних грецькій, висловилися за посилення контролю за виконанням бюджетно-фінансової дисципліни із застосуванням "ефективніших санкцій" проти держав зони євро, що не виконують загальних вимог.

Глава Єврогрупи, прем`єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, з свого боку, відкинув в принципі можливість виключення з єврозони її членів.

Очікується, що за підсумками робочої вечері лідери держав ЄС заявлять про підтримку прем`єр-міністра Греції Йоргоса Папандреу в реалізації схваленою його урядом антикризової програми, яка викликала широкий протест серед населення країни.