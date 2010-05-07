Європейські країни готові допомогти Греції

Нідерланди нададуть фінансову допомогу Греції у розмірі 4,7 млрд євро, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Сьогодні голландські парламентарі більшістю голосів підтримали рішення уряду про виділення такої суми в рамках узгодженого країнами зони євро і МВФ плану допомоги Греції, що становить в цілому 110 млрд євро, які будуть надані їй протягом трьох років. Спеціально для обговорення цього питання депутати, що знаходяться на канікулах з 23 квітня по 10 травня, були скликані на позачергове засідання.

Як підкреслив у ході дебатів представник найбільшої парламентської фракції "Християнсько-демократичний заклик" Франк Вейкерс, "стабільність євро повинна бути гарантована, щоби забезпечити нерозповсюдження "грецької хвороби".

Італія виділить Греції до 14,8 млрд євро

Уряд Італії схвалив сьогодні на засіданні декрет про "стабілізацію ситуації в зоні євро шляхом надання фінансової допомоги Греції". Як відзначив прем`єр-міністр Сильвіо Берлусконі, "мета італійського уряду - досягти загального одностайного рішення для захисту всієї Європи від кризи".

За інформацією ІТАР-ТАРС, Італія готова виділити всього до 14,8 млрд євро в найближчі три роки, перший внесок складе 5,5 млрд євро. Як пояснив міністр фінансів Джуліо Тремонті, частка Італії в загальній допомозі ЄС Греції складе 18,4 відс. При цьому міністр запевнив, що це ніяк не позначиться на бюджеті країни, оскільки йдеться про довгостроковий державний кредит. Проте це "спричинить подальше збільшення державного боргу", попередив він.

Виступаючи у четвер в парламенті, Дж.Тремонті визнав, що "ніхто не має гарантованого імунітету проти кризи".

У четвер авторитетне рейтингове агентство Moody`s заявило, що грецька бюджетна криза може "перекинутися" на італійську банківську систему, а також на португальську і британську. С.Берлусконі різко засудив такі оцінки, назвавши такими, що "не викликають довіри і сприяють виникненню фінансових спекуляцій".

В оприлюдненій сьогодні доповіді Moody`s Італія виключена зі списку країн, що знаходяться під загрозою кризи, хоча "з фінансової вона перетворюється на боргову". "Перспективи економічного розвитку країни в 2010 році стабільні", - йдеться у доповіді агентства.

Франція схвалила план допомоги Греції у 16,8 млрд євро

Парламент Франції схвалив план допомоги Греції. Остаточне голосування пройшло на засіданні сенату пізно вночі у четвер. Заходи допомоги одержали широку підтримку в 311 голосів при всього 24 проти.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, Франція Греції виділяє в трирічний термін кредити у розмірі 16,8 млрд євро. З цього обсягу 3,9 млрд будуть виплачені вже у нинішньому році.

Засоби, що направляються Францією, стануть частиною пакету в 110 млрд євро, які обіцяють надати Греції 16 держав єврозони, а також Міжнародний валютний фонд.

Спочатку Франція планувала направити Греції допомогу меншого розміру - 6,3 млрд євро, проте потім ця сума була скорегована відповідно до збільшення загальної допомоги з боку решти держав зони євро.

Фінансова "сімка" проведе сьогодні відеоконференцію

Екстрена нарада країн фінансової "сімки" для аналізу розвитку подій у зв`язку з фінансовою кризою Греції відбудеться сьогодні у форматі відеоконференції. Про це повідомив представник Єврокомісії, передає ІТАР-ТАРС.

Скликання "сімки", яка об`єднує провідні індустріальні держави Заходу, свідчить про їх стурбованість поглибленням кризи в зоні Євросоюзу.

Новина про зацікавлення "сімки" фінансовими проблемами Греції і єврозони викликала сьогодні на світових фінансових ринках зростання обмінного курсу єдиної європейської валюти. До 13.00 мск за один євро в ЄС давали 1,2726 дол. Таким чином, за першу половину дня сьогодні євро додав в своїй вартості по відношенню до долара 0,82%.

У цілому, як відзначають в лондонському Сіті, зараз на світових ринках склалася тривожна ситуація, коли євро кризові тенденції загрожують вийти з-під контролю з непередбачуваними економічними і соціальними наслідками.