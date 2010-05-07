Міжбанк закрився ростом долара

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9260 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9225/7,9255 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9240/7,9250 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлі доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2584/0,2587 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2589/0,2590 грн./рубль. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2693/0,2694 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель зріс і становив 30,38 рублів за долар (+0,1699).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,2710/1,2712 дол./євро, а на 14:35 підвищилися до 1,2757/1,2759 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0630/10,0765 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0865/10,0945 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 10,0965/10,1015 грн./євро.