Нацбанк підвищив курс євро

Курси валют НБУ на 11 травня

Офіційний курс НБУ на 11.05.10 100 USD – 792.5900 (7 травня – 792.5900) 100 EUR – 1010.2352 (7 травня – 1008.7293) 10 RUR – 2.5801 (7 травня – 2.6161) Облікові курси банківських металів на 11.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 95079.10 (7 травня - 93367.10) 961 XAG 10 Срібло - 1402.88 (7 травня - 1402.09) 962XPT10Платина-131649.20(7 травня-132045.49) 964XPD10Паліадій- 40184.31(7 травня-40184.31)

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