Мінфін 11 травня проведе аукціон

Міністерство фінансів України 11 травня п.р. проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 11 серпня 2010 року, 16 лютого 2011 року, 21 березня 2012 року і 17 липня 2013 року.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 17 липня 2013 р., будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомлялося, за інформацією Нацбанку, до Держбюджету за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП у березні 2010 року надійшло 8 млрд. 609,7 млн. грн. (З початку року - 13 млрд. 641,79 млн. грн. Всього з початку року НБУ розмістив ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 млрд. 31,79 млн. грн.