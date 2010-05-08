Євросоюз виділить Греції 80 млрд. євро

Лідери країн єврозони на саміті схвалили план надання фінансової допомоги Греції, за яким Європейський Союз виділить 80 мільярдів євро.

Як повідомляє РІА «Новости», пакет фінансової допомоги Греції з боку ЄС і Міжнародного валютного фонду загалом становить 110 мільярдів євро.

«Рейтер» зазначає, що лідери країн G7 (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада) обговорили кризову ситуацію по телефону після того, як Федеральний резерв США висловив стурбованість грецькими проблемами, а Президент США Барак ОБАМА повідомив канцлеру ФРН Ангелі МЕРКЕЛЬ про вже підготовлені заходи з порятунку Греції.

Напередодні саміту лідери країн Євросоюзу заявили про те, що візьмуть на себе зобов`язання з посилення контролю за бюджетно-фінансовою дисципліною Європи й посиленням заходів із регулювання фінансового сектора. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ, аби уникнути виникнення кризи, подібної грецькій, висловилися за посилення контролю за виконанням бюджетно-фінансової дисципліни із застосуванням ефективніших санкцій проти держав зони євро, що не виконують загальних вимог.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, що держави, що входять до єврозони, повинні "посилити заходи з контролю й регулювання фінансових ринків", аби уникнути повторення кризи, подібної грецькій, в інших країнах ЄС.