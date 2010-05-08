Янукович сьогодні відвідає Москву

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Москві візьме участь у неформальному саміті глав держав - членів СНД.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією дипломатичних кіл, попередньою програмою робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви передбачено покладання квітів і відкриття стели містам-героям в Олександрівському саду.

Після обіду, орієнтовно о 17.40 за московським часом, планується участь Президента України у неформальному саміті глав держав СНД.

Ввечері В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.