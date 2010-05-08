Янукович сьогодні відвідає Москву
12:10, 08 травня 2010Фінанси
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Саміт глав держав СНД
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Москві візьме участь у неформальному саміті глав держав - членів СНД.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією дипломатичних кіл, попередньою програмою робочого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви передбачено покладання квітів і відкриття стели містам-героям в Олександрівському саду.
Після обіду, орієнтовно о 17.40 за московським часом, планується участь Президента України у неформальному саміті глав держав СНД.
Ввечері В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.
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