Завтра відбудеться екстрена зустріч міністрів фінансів ЄС

Саміт зони євро оголосив про скликання екстреної зустрічі міністрів фінансів 27 країн Євросоюзу 9 травня.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

"Міністри узгодять загальноєвропейські заходи боротьби з кризою, які має бути затверджено до відкриття ринків у понеділок", - заявив він. Це означає, що набір економічних заходів стосуватиметься всього Євросоюзу, а не лише 16 країн зони євро. Такий розвиток подій не виключає скликання найближчим часом позачергової екстреної Європейської ради, тобто повноформатної зустрічі лідерів усіх 27 держав.

Раніше саміт зони євро остаточно затвердив трирічну програму допомоги Греції обсягом 110 млрд. євро за участю МВФ. Перший транш допомоги Греція отримає практично негайно - протягом найближчого тижня.