Середній курс купівлі/продажу долара сьогодні не змінився

Середній курс купівлі/продажу долара в комбанках сьогодні не змінився - 7,90/7,93 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,90 грн./дол., продають - за 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 10 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,1% відучора і сьогодні складає 9,94/10,16 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,87-10,03 грн./євро, з продажу - в межах 10,07-10,43 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 10 травня не змінився і сьогодні складає 0,2528 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,7%, до 0,2627 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2580 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,90 грн./дол., продажу - 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні складає 9,97/10,11 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,03 грн./євро, з продажу - в межах 10,07-10,18 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 1% порівняно з 10 травня і сьогодні складає 0,2519 грн./рубль, продажу - на 1,1%, до 0,2616 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,95 грн., євро - 9,80/10,20 грн., рубль - 0,2200/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,88/7,94 грн., євро - 9,80/10,27 грн., рубль - 0,2450/0,2640 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,87/7,928 грн., євро - 9,90/10,20 грн., рубль - 0,2570/0,2630 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 травня, такий: гривні до долара США - 7,9259, до євро - 10,102352 до російського рубля - 0,25801.