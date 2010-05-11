Міжбанк відкрився котируваннями - 7,91/7,92 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9175/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2620/24, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,0885/10,1030. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2734/36 (п`ятниця - 1,2710/12).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом - 7,9250.