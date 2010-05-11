Аудит діяльності Кабміну Тимошенко проведе американська компанія

Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що аудит ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і I кварталі 2010 р. проводитиме компанія "Trout Cacheris, PLLC" (м. Вашингтон).

Відповідна постанова (№334 від 5 травня) розміщена на сайті уряду.

Згідно з документом, закупівля послуг з проведення аудиту здійснюється за процедурою закупівлі у одного учасника без узгодження з Міністерством економіки. Попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється у розмірі, який не перевищує 40% їх вартостей.

Підписати договір про надання послуг з проведення аудиту з "Trout Cacheris, PLLC") уповноважені міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЕЄВ.

Згідно з постановою, Мінфін і ГоловКРУ повинні подати Кабміну результати аудиту до 1 вересня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв про необхідність притягнення екс-керівника українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО та інших посадовців до карної відповідальності за "розкрадання" бюджету.

"Дії попереднього уряду завдали державі збитку у розмірі 100 млрд. грн."., - заявляв М.АЗАРОВ.

*** Компанія "Trout Cacheris, PLLC" заснована у 1996 році і спеціалізується на складних судових процесах як в цивільному, так і в кримінальному праві.