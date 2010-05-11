Міжбанк до 12:00: долар росте

На українському міжбанку до 12:00 котирування склали 7,9220/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9175/7,9265, до 12:00 звузився спред 7,9220/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2620/24, до 12:00 ціни знизилися 0,2615/16. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,2094 (- 0,1706).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2734/36, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0885/10,1030, до 12:00 ціни пішли вниз 10,0470/10,0550.