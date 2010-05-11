ВР змінила ряд податкових законів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, поданий Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 240 із 395 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Наступного пленарного тижня народні депутати планують розглянути даний законопроект у другому читанні.

Документом передбачені зміни до деяких законодавчих актів з оподаткування.

Даним законопроектом передбачено формування страхових резервів банківськими установами лише на нестандартну заборгованість, визначену за методикою НБУ нестандартною, у межах фактично наданих боржнику коштів та відсотків за кредитами.

Законопроектом пропонується здійснювати розрахунок курсових різниць виключно у разі погашення (продажу) заборгованості в іноземній валюті.

Проектом документу передбачено також наближення бухгалтерського та податкового обліку шляхом запровадження обліку податкових різниць та подання до податкових органів фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток, підприємствами, дохід яких за фінансовою звітністю (попереднього звітного року) становить 100 млн. грн. і більше.

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону України “Про податок на додану вартість”. Зокрема, планується запровадити обов’язкове подання платниками податків до податкових органів разом із податковою декларацією електронних копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, що підлягають камеральній перевірці. При цьому органи податкової служби зобов’язані безоплатно забезпечити платників податків програмою обліку таких записів.

Крім того, проектом пропонується встановити право включати до складу податкового кредиту звітного періоду податкові накладні, виписані протягом трьох або більше місяців з дати їх подання.

Також передбачено позбавити платників податку права на формування податкового кредиту по операціях із суб’єктами господарювання, стосовно яких судом прийнято рішення про припинення їх діяльності або з якими укладено нікчемний договір, або такий, що визнано недійсним.

Законопроектом передбачається тимчасово протягом 2010 року зупинити норми щодо права платників ПДВ включати до складу податкового кредиту майбутніх періодів невідшкодовані суми від’ємного значення з ПДВ. Залишок невідшкодованого від’ємного значення протягом 2010 року відображатиметься у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включатиметься до складу податкового кредиту, починаючи з першого звітного періоду 2011 року.

Крім того, проектом закону планується запровадити з 1 січня 2011 року при оподаткуванні операцій з підакцизними товарами авансову сплату ПДВ одночасно зі сплатою акцизного збору в розмірі 20 відсотків суми акцизного збору.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що цим документом передбачено змінити базову ціну нафти, яка застосовується при обчисленні корегуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, з 100 доларів США на 560 грн. за барель, з метою приведення її у відповідність до світових цін.

Також запропоновано застосування корегуючого коефіцієнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат на рівні не нижче 1 (одиниці), що дасть можливість упереджувати втрати бюджету.

За прикладом законодавства Росії, ЄС та вимог відповідної угоди СОТ пропонується поступове збільшення ставок на коньяки до рівня ставки на горілку. На перехідний період запропоновано збільшити ставку на 20% — з 14 грн. до 17 грн. за 1 л 100-% спирту та ставку на пиво з 0,60 грн. до 0,74 грн. за 1 л та на вина виноградні натуральні — з 1 коп. до 10 коп. за 1 л. Крім того, запропоновано застосовувати однакові підходи до оподаткування спирту, який міститься у горілці та винах.

Також Кабмін пропонує збільшити ставку податку з 110 євро до 200 євро за 1000 кг на супер-бензини з октановим числом 98 та більше.

Крім того, проектом закону передбачається збільшити ставки акцизного збору на сигарети з фільтром: за адвалерною складовою, яка обчислюється у відсотках від максимальної роздрібної ціни, з 20% до 25%, за специфічною — з 69 грн. до 90 грн. за 1000 шт. Запровадження змін збільшить питому вагу акцизу в ціні сигарет до 37%.

Також проектом закону пропонується встановити ставку акцизного збору на інші легкі дистиляти та інші спеціальні бензини на рівні ставки на бензини моторні.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “з метою забезпечення детінізації доходів фізичних осіб та зменшення виплат роботодавцями зарплати у “конвертах” законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, які направлені на покращення адміністрування податку”. Зокрема, пропонується встановити вимоги до банківських установ щодо прийняття платіжних документів на виплату заробітної плати за умови перерахування до бюджету податку у сумі не менше 5% від суми отриманого доходу, а також встановити штрафну санкцію за видачу під звіт готівкових коштів понад граничну суму готівкового розрахунку, передбачену Національним банком України.

Також Кабмін пропонує внести зміни до Закону України “Про державну податкову службу” стосовно надання права органам податкової служби на підставі, отриманої в установленому законодавством порядку інформації, проведення обстежень виробничих, торгівельних та інших місць, які використовуються для господарської діяльності платниками податків та/або на яких використовується праця найманих осіб без укладання трудових угод, а також здійснюється підприємницька діяльність без державної реєстрації.

Відповідно до законопроекту, місцевим органам влади надається право встановлювати пільги з оподаткування лише стосовно місцевих податків і зборів.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація норм цього законопроекту “сприятиме упередженню недонадходжень до бюджету податку на прибуток у сумі 4,5 млрд. грн. та податку на додану вартість — 6,9 млрд. грн. (у розрахунку на рік)”.

“За рахунок інших запропонованих змін буде забезпечено додатковий ресурс надходжень до бюджету на загальну суму понад 4,75 млрд. грн.”, - сказано у документі.