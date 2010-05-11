До закриття долар подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9175/7,9265, на 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9250. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9235/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на 12:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/0,2624, на 12:00 ціни знизилися до 0,2615/0,2616. На час закриття ціни підвищилися - 0,2693/0,2694.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,2525 (-0,1275).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,2734/1,2736, а на 14:30 впали до 1,2679/1,2681.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0885/10,1030, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,0470/10,0550. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,0480/10,0555.