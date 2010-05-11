В Україні грошова маса в квітні збільшилася на 3,4%

В Україні в квітні 2010 року грошова маса збільшилася на 3,4% (з початку року – на 4,9%) – до 511,1 млрд. грн., а монетарна база зросла на 1,8% (з початку року – на 2,6%) – до 200,1 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, загальний обсяг депозитів у квітні збільшився на 3,6% (з початку року - на 6,8%) - до 349,9 млрд. грн.

Зокрема обсяг депозитів населення в квітні цього року збільшився на 5,1% (у березні - на 2,3%, у лютому - на 1,2%, в січні - на 0,4%). З початку року вклади фізичних осіб збільшилися на 9,2% - до 230,9 млрд. грн. При цьому їх приріст в національній валюті становить 14%, в іноземній валюті - 5%.

Обсяг коштів юридичних осіб у банках у квітні ц.р. збільшився на 0,8% (з початку року - на 2,3%) - до 119,0 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в квітні збільшився на 3,1% (з початку року - на 1,8%) - до 159,9 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в квітні зменшилася до 31,3% порівняно з 31,4% у березні і 32,2% на початку року.

У Нацбанку вважають, що динаміка бюджетних коштів дещо стримувала зростання ліквідності банків. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України в квітні збільшився на 16,6% - до 6,3 млрд. грн.

Обсяг здійснених НБУ операцій з мобілізації коштів банків у квітні становив 25,1 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування банків - 390 млн. грн. (з початку року - 81,4 млрд. грн. і 3,8 млрд. грн. відповідно).

Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями у квітні становила 5,6%, за операціями рефінансування - 12,2%.

З метою заборони зростання ліквідності Національний банк України також проводив операції з двостороннього котирування державних облігацій України, в рамках яких було продано державних облігацій за номінальною вартістю на суму 3,2 млрд. грн. (з початку року - на 6,1 млрд. грн.) і придбано на суму 0,2 млрд. грн. (з початку року - на 2,2 млрд. грн.).

Обсяг коррахунків банків у квітні збільшився на 0,6% (з початку року - на 17,1%) - до 20,4 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в квітні, становив 11,5 млрд. грн., зокрема, 5,6 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок в Національному банку України.

У Нацбанку відзначають, що позитивні тенденції в динаміці депозитів і вартості коштів не привели до адекватного підвищення кредитної активності банків. Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився в квітні лише на 0,2% (з початку року зменшився на 2,7%) - до 698,0 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих юридичним особам, у квітні збільшився на 0,9%, тоді як обсяг кредитів, наданих населенню - зменшився на 1,3%.