НБУ відмовився від спецаукціонів із продажу валюти населенню

Національний банк України відмовився від проведення аукціонів із продажу іноземної валюти населенню для погашення кредитних зобов`язань (спецаукціонів).

«У зв`язку з припиненням Національним банком України проведення аукціонів з продажу іноземної валюти за спеціальним пільговим курсом для задоволення потреб населення з метою виконання ними зобов`язань в іноземній валюті за кредитними договорами... припиняється тимчасовий порядок обліку зазначених коштів за позабалансовим рахунком 9809», – говориться в листі Нацбанку від 6 травня 2010 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у своїй постанові №206 від 15 квітня 2010 року «Про участь Національного банку України на міжбанківському валютному ринку України» в II кварталі 2010 року регулятор передбачив здійснення своїх інтервенцій у формі «валютних аукціонів, спрямованих на підтримку платежів фізичних осіб за їхніми кредитними зобов`язаннями в іноземній валюті, – відповідно до ситуації на валютному ринку і повідомлень Національного банку України».

Спецаукціони проводилися з 27 лютого 2009 року, під час курсової нестабільності гривні, для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті. Пізніше Нацбанк почав продавати валюту за пільговим курсом і фізичним особам-резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.

Останній спецаукціон відбувся 17 лютого 2010 року. У зв`язку з тим, що ситуація на валютному ринку країни стабілізувалася, а обсяги заявок почали знижуватися, спецаукціони Нацбанк більше не проводив.