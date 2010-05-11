НБУ: обсяги готівкового валютного ринку скоротилися

Національний банк України констатує зниження обсягів готівкового валютного ринку в квітні (купівля й продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) порівняно з березнем більш ніж на 2,5% - до 2,881 млрд. дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Зокрема обсяг валюти, купленої банками у населення, становив 1,409 млрд. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 1,472 млрд. дол.

Валютні банківські вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 362,3 млн. дол. і на 30 квітня 2010 року становили 14,701 млрд. дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля й продаж у доларовому еквіваленті) за квітень становив 12,869 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 1,318 млрд. дол. (у доларовому еквіваленті).

У березні 2010 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні щодо грудня 2009 року становив 5,1%, що було обумовлено як перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника по країнах - основних торгових партнерах (на 2,3 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (на 2,8%). Останнє відбулося з причини зміцнення гривні щодо ряду вільно конвертованих валют, включаючи долар США, євро, фунт стерлінгів, японську ієну і т.д.

Як повідомлялося, міжнародні валютні резерви Національного банку України в квітні поточного року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.