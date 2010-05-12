Міжбанк: котирування складають 7,9165-7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9165/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2627/0,2631, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,0195/10,0345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2660/1,2662 (вівторок - 1,2734/36).

У вівторок, 11 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.