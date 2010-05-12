Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають - по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 11 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2% відучора і сьогодні складає 9,91 грн./євро, продажу - на 0,5% - до 10,11 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,00 грн./євро, з продажу - в межах 10,02-10,36 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 травня не змінився і сьогодні складає 0,2527/0,2627 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2580 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2599-0,2660 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,91 грн./дол., продажу - 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні складає 9,95 грн./євро, курс продажу знизився на 0,5% - до 10,07 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,00 грн./євро, з продажу - в межах 10,03-10,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,3% порівняно з 11 травня і сьогодні складає 0,2526 грн./рубль, продажу - на 0,2%, до 0,2620 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2580 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2599-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,94 грн., євро - 9,80/10,20 грн., рубль - 0,2100/0,2680 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,88/7,935 грн., євро - 9,90/10,20 грн., рубль - 0,2500/0,2630 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,88/7,928 грн., євро - 9,85/10,15 грн., рубль - 0,2580/0,2640 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 травня, такий: гривні до долара США - 7,9259, до євро - 10,064308 до російського рубля - 0,26106.