Міжбанк: котирування 7,9210-7,9255 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9165/7,9260, до 12:00 звузився спред - 7,9210/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2627/0,2631, до 12:00 ціни піднялися до 0,2640/0,2642. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,0000 (- 0,2525).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2660/1,2662, а до 12:00 виросли до 1,2727/1,2729. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0195/10,0345, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,0800/10,0895.