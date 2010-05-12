Україна та МВФ ще не визначили остаточну суму кредиту за новою програмою співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він сказав, що на тепер переговори за змістом нової програми співпраці тривають.

"Цього місяця приїжджає місія (МВФ - УНІАН), яка відпрацьовуватиме правовий механізм самої угоди. Далі запланована робота технічних місій. Сума доки не визначена - йде процес переговорів", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він наголосив, що переговори йдуть конструктивно.

Нагадаємо, у кінці квітня прес-служба віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІІИПКА повідомляла, що Україна і Міжнародний валютний фонд погоджували основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту у 19 млрд. дол. на 2,5 роки.

Також повідомляли, що наступний раунд переговорів про продовження співпраці України і МВФ відбудеться в Києві в першій половині травня. "Уже 11 травня в Україну приїдуть експерти Фонду з юридичних питань, а 17 травня - Місія Європейського департаменту МВФ", - сказав С. ТІГІПКО.

