Міжбанк закрився на рівні 7,9230/7,9255 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9165/7,9260, на 12:00 звузився спред – 7,9210/7,9255. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9230/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2627/0,2631, на 12:00 ціни піднялися до 0,2640/0,2642. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2641/0,2642. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9800 (-0,2725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2610/1,2735. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0195/10,0345, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,0800/10,0895. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,0525/10,0595.