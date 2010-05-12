Середню надійність банківських вкладів демонструють 26 банків

Наразі 26 банків в Україні демонструють середню надійність банківських вкладів із рейтингом «3».

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», такі результати перегляду агентством рейтингів надійності банківських вкладів (депозитів), присвоєних раніше українським банкам.

Оцінку «5» (найвища надійність) мають 7 банківських установ, кількість банків із рейтингом «4» (висока надійність) становить 15. Надійність банківських вкладів 6 банків перебуває на рівні нижче середнього – «2» (невисока надійність).

Рейтинги надійності банківських вкладів (депозитів) є динамічними й можуть бути переглянуті в разі настання подій і/або зміни показників діяльності банків, які можуть мати вплив на здатність банківської установи своєчасно розраховуватися за банківськими вкладами .