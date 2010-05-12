Власний капітал банків у квітні збільшився на 2,5% - НБУ

Власний капітал банків за квітень 2010 року, за попередніми даними, збільшився на 2,5% - до 129,9 млрд. грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, сплачений зареєстрований статутний капітал становить 100,4% від власного капіталу банківських установ.

Станом на 1 травня 2010 року активи банків становили 888,4 млрд. грн., загальні активи – 1 трлн. 011,9 млрд. грн. Більшу частину загальних активів становлять кредитні операції - 71,5%.

Зобов`язання банків станом на вказану дату становили 758,4 млрд. грн. Зокрема, кошти фізичних осіб – 229,4 млрд. грн., кошти суб`єктів господарювання – 119,5 млрд. грн.

Станом на 1 травня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 18 банків.