Бюджет столиці хоч і кризовий, але соціально орієнтований

Голова Комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Роман ЯРОШЕНКО заявляє, що підготовлений для затвердження проект бюджету Києва на 2010 рік хоч і кризовий, але при цьому соціально спрямований.

Про це Р.ЯРОШЕНКО сказав у коментарі УНІАН.

«Як і минулого року, бюджет-2010 - кризовий, але я хочу наголосити, що це дуже реалістичний і соціально спрямований бюджет. У ньому немає популістських напрямів, роздутих статей бюджету, зменшено витрати на сферу «Державне управління», зате в ньому враховані найнеобхідніші напрями – медицина, освіта, соцзахист», - відзначив Р.ЯРОШЕНКО.

При цьому він наголосив про необхідність у найкоротші терміни прийняти цей документ.

Відсутність затвердженого бюджету Києва на 2010 рік не дає змоги столиці повноцінно функціонувати, впевнений голова Бюджетної комісії. За його словами, сьогодні фінансуються виключно захищені статті бюджету, і таким чином місто одержує гроші на утримання, а не на розвиток.

«Для трьохмільйонної столиці це неприпустимо. Фактично це означає, що не ведеться капітальний ремонт доріг, не фінансуються соціально важливі об`єкти капітального будівництва – мостові переходи, транспортні розв`язки, будівництво метро. Тобто, не маючи фінансового плану розвитку столиці на рік, міська влада не може здійснювати всі покладені на неї функції», - заявив Р.ЯРОШЕНКО.

Крім того, за його словами, важливим є й те, що доки не прийнятий міський бюджет, без фінансування залишаються соціально важливі цільові програми, покликані поліпшити життя киян.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету Києва на 2010 рік планується представити 14 травня, а його затвердження - 27 травня.