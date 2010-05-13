Міжбанк: котирування складають 7,9180-7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9180/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2650/54, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,0350/10,0475. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2674/76 (середа - 1,2660/62).

В середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом – 7,9250.