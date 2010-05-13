Кабмін підписав контракт з Trout Cacheris, PLLC на проведення аудиту

11:34, 13 травня 2010
Фінанси
0

Компанія перевірить діяльність уряду Тимошенко

Уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади в 2008-2009 роках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, з компанією підписана угода про проведення комплексного аудиту державних фінансів за період діяльності Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО. Кошти на проведення аудиту передбачені законом про держбюджет на 2010 рік.

Як зазначається в повідомленні, компанія Trout Cacheris, PLLC має серйозну репутацію і досвід роботи у резонансних кримінальних справах, що стосуються фінансової діяльності державних органів різних країн. Згідно з контрактом, компанія несе повну відповідальність за слідчу роботу, виконану під час аудиту. Керівник компанії Плато КАЧЕРІС і Боб ТРАУТ – колишні прокурори Департаменту юстиції США з бездоганною репутацією, наголошується в повідомленні.

П.КАЧЕРІС має найвищий рівень допуску від уряду США, оскільки виконував юридичну роботу для розвідувальних органів.

Б.ТРАУТ був заступником незалежного прокурора з розслідування стосовно міністра торгівлі США Рона БРАУНА, а зараз веде розслідування звинувачення в корупції стосовно мера Вашингтона Адріана ФЕНТІ.

У повідомленні також зазначається, що у компанії Trout Cacheris, PLLC не було і немає жодних комерційних інтересів в Україні, жодних зв`язків з політичною і діловою елітою України, що гарантує повну незаангажованість розслідування.

«Таким чином, спроба так званої української опозиції наперед, до підписання угоди з компанією Trout Cacheris, дискредитувати майбутніх аудиторів свідчить про серйозний переляк, проте призведе лише до даремного використання грошей, оскільки висловлювати сумніви в бездоганній репутації Trout Cacheris, PLLC для юридичного співтовариства просто смішно», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів постановою №334 від 5 травня ц.р. визначив аудитором ефективності використання бюджетних коштів у 2008-2009 рр. й I кварталі 2010 р. компанію “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон).

Згідно з документом, закупівля послуг з проведення аудиту здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без узгодження з Міністерством економіки. Попередня оплата послуг з проведення аудиту здійснюється в розмірі, який не перевищує 40% їх вартості.

Водночас, екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що діючий уряд залучає до аудиту діяльності своїх попередників компанію, яка ніколи не займалася аудиторською діяльністю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter