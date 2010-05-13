Готівковий курс долара дещо зріс

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають - по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 12 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках не змінився відучора і сьогодні складає 9,92/10,11 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,87-10,02 грн./євро, з продажу - в межах 10,05-10,38 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 12 травня підвищився на 0,7% і сьогодні складає 0,2542/0,2645 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2620 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,92 грн./дол., продажу - 7,94 грн./дол.Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва не змінився відучора і сьогодні складає 9,96/10,07 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,88-10,02 грн./євро, з продажу - в межах 10,05-10,12 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,6% порівняно з 12 травня і сьогодні складає 0,2541 грн./рубль, продажу - на 0,7%, до 0,2641 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2610 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2660 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,89/7,95 грн., євро - 9,80/10,20 грн., рубль - 0,2100/0,2380 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,88/7,93 грн., євро - 9,85/10,15 грн., рубль - 0,2530/0,2650 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,88/7,933 грн., євро - 9,92/10,15 грн., рубль - 0,2620/0,2670 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 травня, такий: гривні до долара США - 7,9259, до євро - 10,054797 до російського рубля - 0,26241.