Міжбанк: котирування склали 7,9215-7,9255 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9180/7,9260, до 12:00 звузився спред 7,9215/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2650/0,2654, до 12:00 ціни знизилися 0,2645/0,2646.

У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 29,8825 (- 0,0975).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2674/1,2676, а до 12:00 впали до 1,2580/1,2582.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0350/10,0475, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,9640/9,9730.