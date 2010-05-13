Підзвітність Нацбанку ВР та Кабміну не суперечить Конституції

Підзвітність Національного банку України Верховній Раді і уряду щодо його прибутків і витрат не суперечить Конституції.

Таке рішення було прийняте Конституційним судом України (КСУ) 11 травня 2010 року і оприлюднене сьогодні в справі щодо конституційності деяких положень Закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

"Введення надання Національним банком України Кабінету міністрів і Верховній Раді звіту про виконання прибутків і витрат Національного банку України, яке прописане в ч. 5 ст. 5 Закону №679 в редакції Закону №1608, кореспондується з положеннями п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону №679 і не є втручанням в економічну самостійність Національного банку України, визначену ст. 4 Закону №679. Отже, частина п'ята статті 5 Закону №679 не суперечить статті 6, частини другої статті 19, частини другої статті 85 Конституцій України", - сказано в рішенні КСУ.

Окрім того, КСУ припинив провадження у справі про конституційність норми закону, якою передбачалося, що Національний банк України в 2009 році зобов'язаний перерахувати до держбюджету перевищення кошторисних прибутків над витратами поточного року, які були отримані в цьому ж році.

Як повідомляли, у жовтні 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся в КСУ з проханням перевірити конституційність положень закону, яким вводилася підзвітність Нацбанку щодо його прибутків парламенту і уряду, а також зобов'язання НБУ перерахувати 9,8 млрд. гривень на підготовку до Євро- 2012.