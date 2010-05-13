В Україні заборонять біржеву торгівлю будь-якими товарами

Незабаром в Україні заборонять біржову торгівлю будь-якими індивідуальними товарами (і особливо - транспортними засобами), пише тижневик "Комментарии:", аналізуючи законопроект №6337 про зміни щодо оподаткування. (Верховна Рада прийняла його в першому читанні цього тижня).

Як пише видання, через біржу можна буде продавати тільки товарні партії (не менше 10 одиниць). Тим самим ліквідують одну з найпоширеніших схем мінімізації податків від продажу рухомого майна. Окрім витрат на нотаріальне засвідчення угоди, продавцеві доведеться також сплатити ще і послуги оцінювача, оскільки об'єкт оподаткування визначатиметься на підставі підготовленої ним довідки про вартість продаваного майна.

"Оподаткування такого продажу не передбачає відрахування витрат, понесених на придбання об'єкту. Тому, купивши машину, скажімо, за 50 тис. грн. (з грошей, з яких податок вже сплачений) три роки тому, і продавши її зараз за 20 тис., з них також доведеться заплатити податок. У цьому випадку йдеться про подвійне оподаткування", - констатує старший партнер юридичної фірми "КМ. Партнери" Олександр МІНІН.

Швидше за все, щоб заощадити, більшість автолюбителів збуватимуть своїх залізних коней шляхом виписування генеральних доручень, припускають "Комментарии:".