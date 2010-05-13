До закриття міжбанка долар трохи підріс

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9180/7,9260, на 12:00 звузився спред - 7,9215/7,9255. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9230/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2650/0,2654, на 12:00 ціни знизилися до 0,2645/0,2646. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9744 (-0,0056).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2674/1,2676, а на 14:45 впали до 1,2597/1,2599. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,0350/10,0475, на 12:00 ціни пішли вниз 9,9640/9,9730. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 9,9675/9,9740.