Фонду гарантування вкладів скоротився на 27%

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у квітні 2010 року скоротився більш ніж на 27%, або 1,051 млрд. грн., і станом на 1 травня ц.р. становив 2,792 млрд. грн.

Згідно з повідомленням фонду, кількість його учасників минулого місяця не змінилася і на 1 травня ц.р. становила 170, тимчасових учасників – 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку заощаджень».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили більш як 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено більш як 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року становитиме 4,303 млрд. грн.