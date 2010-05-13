КСУ: Підзвітність НБУ Раді й уряду не суперечить Конституції

Підзвітність Національного банку України Верховній Раді і уряду щодо його доходів і витрат не суперечить Конституції.

Таке рішення було ухвалене Конституційним судом України (КСУ) 11 травня 2010 року і обнародуване сьогодні у справі щодо конституційності деяких положень Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

"Введення надання Національним банком України Кабінету міністрів і Верховній Раді звіту про виконання доходів і витрат Національного банку України, яке є в ч. 5 ст. 5 Закону №679 у редакції Закону №1608, кореспондується з положеннями п. 4 ч.1 ст. 9 Закону №679 і не є втручанням в економічну самостійність Національного банку України, визначену ст. 4 Закону №679. Отже, частина п`ята статті 5 Закону №679 не суперечить статті 6, частини другої статті 19, частини другої статті 85 Конституції України", - говориться в рішенні КСУ.

Крім того, КСУ припинив виробництво у справі про конституційність норми закону, якою передбачалося, що Національний банк України в 2009 році зобов`язаний перерахувати до держбюджету перевищення кошторисних доходів над витратами поточного року, які були одержані цього ж року.

Як повідомлялося, в жовтні 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до КСУ з проханням перевірити конституційність положень закону, яким вводилася підзвітність Нацбанку щодо його доходів парламенту і уряду, а також зобов`язання НБУ перерахувати 9,8 млрд. гривень на підготовку до Євро-2012.