В 1 кв. позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами виросло в 1,4 раза

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-березня 2010 року збільшилося в 1,4 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року і склало 1 млрд. 430,7 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, за перший квартал т.г. експорт послуг склав 2 млрд. 557,4 млн. дол., імпорт – 1 млрд. 126,7 млн. дол. В порівнянні з січнем-березнем 2009 року експорт виріс на 19,6%, імпорт – скоротився на 0,2%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 196 країн світу.

Також повідомляється, що найбільшу питому вагу в загальному об`ємі українського експорту складали транспортні (73,7%), ділові, професійні і технічні (11,4%) послуги.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 разу – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. в 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.