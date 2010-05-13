Квітнева дефляція викликана здешевленням сирих продтоварів

Нетипове для квітня зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) на 0,3% було зумовлене, в основному, зниженням цін на сирі продовольчі товари, які стрімко зростали в січні-лютому ц.р. Про це йдеться в аналітичній записці «Аналіз інфляції», обнародуваної на сайті Національного банку України.

Додатковим чинником зниження цін виступала сезонність ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг для населення (внесок зниження адміністративно регульованих тарифів у ІСЦ - «-»0.1%).

В результаті, інфляція в річному вимірюванні сповільнилася до 9,7%, що є найнижчим значенням з лютого 2007 року.

У Нацбанку відзначають, що з урахуванням сезонної корекції, споживчі ціни за місяць зросли на 0,2%, що підтверджує припущення щодо значного впливу на даному етапі на споживчі ціни кон`юнктурних чинників.

Базова інфляція зросла в квітні лише на 0,3% (у березні - на 0,9%), що є найнижчим показником, починаючи з січня 2007 року. Таке стрімке зниження пояснюється зміцненням номінального ефективного обмінного курсу гривні з початку року та істотним послабленням вторинних ефектів від підвищення цін на продовольчу сировину на початку року.

«Зниження цін на компоненти небазового кошику в квітні на 1% підтвердило нашу попередню оцінку щодо короткострокового характеру шоку цін на товари продовольчої групи в січні-лютому цього року», - говориться в повідомленні Нацбанку.

У річному вимірюванні небазова інфляція зменшилася на 2,1 п.п. (до 11,3%). Зокрема, ціни на сирі продовольчі продукти в квітні знизилися на 1,3% (внесок в ІСЦ - «-»0.4%).

У НБУ відзначають, що продовження тенденції до відновлення як зовнішнього, так і внутрішнього попиту, визначало траєкторію стрімкого зростання промислових цін, які в квітні, як і в попередньому місяці, зросли на 3% (з початку року - на 10,1%).

Ціни виробників у квітні, в основному, зросли за рахунок видобувної промисловості та металургії.

Як повідомлялося, в квітні 2010 року, порівняно з березнем ц.р., дефляція в Україні становила 0,3%, за січень-квітень 2010 року - 4,4%, квітень 2010 р. до квітня 2009 р. – 9,7%.