Міжбанк: котирування склали 7,9185-7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9185/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна на російську валюту знизилася – 0,2635/38, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,9540/9,9675. На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар впали – 1,2556/58 (четвер - 1,2674/76).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.