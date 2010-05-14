У Польщі проблемні банківські кредити зросли на 80%

У Польщі минулого року проблемні кредити банків збільшилися на 77,9% - до 14,9 млрд. доларів (за курсом 3,15 злот./дол.), а їх частка у загальному кредитному портфелі зросла до 7,6% з 4,5% у 2008 році.

Про це йдеться у рапорті польської Комісії фінансового нагляду (KNF), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Борг підприємств зріс за минулий рік на 79,2% - до 7,7 млрд. доларів, борг приватних осіб - на 73,5%, до 7,1 млрд. доларів, а частка у загальному портфелі становила 11,4% (у 2008 році - 6,1%) і 5,5% (3,5%), відповідно.

Більш як 70% проблемного приватного боргу (5,3 млрд. доларів) становили споживчі кредити (10,8% портфеля таких кредитів).

Прострочений борг з іпотеки становив близько 1 млрд. доларів, що відповідає 1,5% іпотечного портфеля.

Водночас минулого року у банках Польщі обсяг депозитів зріс на 13,4%, до 177,8 млрд. доларів. При цьому депозити фізосіб зросли на 15%, до 120,5 млрд. доларів, фірм - на 11,4%, до 47 млрд. доларів, некомерційних організацій - на 1,1%, до 4,4 млрд. доларів.

За інформацією KNF, польські банки минулого року, здебільшого через переоцінку активів, скоротили чистий прибуток на 36,2% - до 2,8 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. За методикою KNF, кредит вважається проблемним у разі затримки оплати на термін більш як 3 місяці (у разі роздрібних кредитів - 6 місяців) або якщо відомі обставини про стан боржника, який не дозволяє йому виплачувати кредит.