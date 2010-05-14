Видатки на науку в бюджеті-2010 - найнижчі

З прийняттям Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» країна втратила сподівання на активізацію наукової сфери, її впливу на розвиток держави та впровадження інновацій.

Про це заявив голова Комітету Верховної Раді України з питань науки і освіти Володимир ПОЛОХАЛО у своєму виступі на Загальних зборах Національної академії наук України 13 травня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, В.ПОЛОХАЛО зазначив, що «показники бюджету цього року не відповідають проголошеним урядом обіцянкам щодо посилення науково-технічного та інноваційного розвитку економіки».

«Видатки на науку складають всього 0,43% ВВП – це найнижчий показник в нашій країні за останнє десятиліття і найменший показник серед усіх європейських країн, - наголосив В.ПОЛОХАЛО. – Таке ставлення до науки з боку влади за цим показником було лише у 2003 році, коли прем’єр-міністром був Віктор ЯНУКОВИЧ».

«А щодо фінансування Національної академії наук України, - додав В.ПОЛОХАЛО, – то бюджет-2010 не забезпечує навіть мінімальних потреб Академії і дефіцит складає майже 1,2 млрд. гривень. Через це низка важливих державних цільових науково-технічних програм, фундаментальних та прикладних досліджень, які підтримувались попереднім урядом, буде скорочено більш як у 20 разів».

Голова Комітету піддав критиці тезу прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, який виступив на Загальних зборах НАНУ, про те, що «державне фінансування науки буде збільшуватись лише в міру того, як економіка буде ставати на ноги, а що торкається бізнесу, то науковці мають переконати його, щоб він(бізнес) побачив перспективи і вигоду від впровадження наукових розробок».

З цього приводу В.ПОЛОХАЛО навів офіційні дані, що «лише 8% власників промислових підприємств намагаються так чи інакше запроваджувати інновації, а всі решта, які лобіюють свої інтереси через Верховну Раду України та Кабінет міністрів України, роблять ставку на сировинну відсталу економіку і преференції від уряду, і тому вони не потребують інновацій». Він підкреслив, що «такий бізнес, олігархічний за своєю природою, жоден науковець не зможе переконати в перевагах інноваційної економіки, заснованої на новітніх технологіях. А оскільки, економічне зростання без інновацій не можливе, то слід чекати фактичного припинення фінансування пріоритетних напрямів науки і техніки, що призведе до деградації науки в Україні».

Водночас, наголосив В.ПОЛОХАЛО, уряд, зменшуючи в держбюджеті видатки на фінансування фундаментальних досліджень, вузівської науки, водночас збільшив видатки в рамках численних міністерств і відомств на фінансування прикладних науково-технічних розробок, яких ніхто не контролює, що створює умови для по-суті розкрадання державних коштів через корупційні схеми.

Таке ставлення до ролі науки і інновацій на думку голови профільного Комітету ВР, призведе не до економічного зростання, а до економічного занепаду.