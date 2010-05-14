Кошторис ВР склав порядка 876 млн. грн.
Парламент ухвалив постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2010 рік».
Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення документу проголосували 238 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.
Документ був ухвалений без обговорення.
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголосив, що показники, передбачені кошторисом, передбачені у держбюджеті на поточний рік. Він зазначив, що ухвалення кошторису ВР - це, по суті, «формальна процедура».
Водночас народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КАРМАЗІН заявив, що депутатам не надали для ознайомлення цей проекту кошторису.
«Депутати є підсобним матеріалом у багатьох працівників секретаріату - нам взагалі не дають кошторис», - сказав Ю.КАРМАЗІН.
Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО наголосив, що голова ВР намагається «протягнути кошторис як кота в мішку без обговорення». За словами О.ЛЯШКА, він також не зміг ознайомитися з проектом кошторису ВР. При цьому депутат додав, що кошторисом передбачено кілька мільйонів гривень на «вояжі, перельоти» В.ЛИТВИНА.
«Для чого вам стільки, чому вам не літати в закордонні відрядження рейсовими літаками, чому б вам не скоротити кількість машин охорони, яка за вами їздить, чому б вам не скоротити кількість охорони, яка вас охороняє за державний кошт, чому б вам державну дачу не здати, коли у вас є приватний будинок, для чого живете на державній дачі і тратите гроші», - зазначив О.ЛЯШКО.
У відповідь голова ВР наголосив, що «якщо ми вважаємо за потрібне тут знищувати один одного, то давайте демонструвати ту принципову вибіркову позицію, яку щойно продемонстрував один з народних депутатів».
«Треба було піти і демонструвати цю принципову позицію по відношенню до прем’єр-міністра України... Чомусь мовчали, набрали в рот води, бо була годівниця, а тепер починають демонструвати принциповість», - сказав голова ВР.
Він підкреслив, що хоче докласти всіх зусиль до того, аби парламент працював.
«Якщо ви хочете на всю країну полоскати цю білизну, то це означає, що в деяких людей немає совісті», - сказав В.ЛИТВИН.
Він наголосив, що працівники апарату ВР нерідко виконує роботу за народних депутатів, «які не читають законів».
«А слину пускати і звинувачувати не потрібно, треба самому не їздити на «Майбаху» і сказати, за які кошти заробив цей «Майбах», - зазначив В.ЛИТВИН, звертаючись до О.ЛЯШКА.