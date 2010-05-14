Міжбанк: котирування склали 7,9230/7,9255 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9185/7,9265, на 12:00 звузився спред 7,9230/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2635/38, на 12:00 ціни знизилися 0,2628/29. У Росії курс долар-рубль виріс, і на 12:00 встановився на рівні 30,1300 (+0,1556).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2556/58, а на 12:00 знизився 1,2515/17. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,9540/9,9675, на 12:00 ціни пішли вниз 9,9145/9,9215.