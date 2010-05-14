Готівовий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 13 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився відучора й сьогодні становить 9,84 грн./євро, продажу – на 0,8% - до 10,03 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,75-9,94 грн./євро, із продажу – в межах 9,93-10,28 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 13 травня дещо підвищився й сьогодні становить 0,2548/0,2653 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2620 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2619-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,93 грн./дол., із продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8% відучора й сьогодні становить 9,84 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 9,99 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,75-9,91 грн./євро, з продажу – в межах 9,91-10,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,2%, порівняно з 13 травня й сьогодні становить 0,2553 грн./рубль, продажу – на 0,4%, до 0,2655 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2620 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2619-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,95 грн., євро – 9,75/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,93 грн., євро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2530/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,885/7,934 грн., євро – 9,80/10,05 грн., рубль – 0,2600/0,2650 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 14 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 9,97633 до російського рубля – 0,26544.