МінЖКГ має перешкоджати відключенню гарячої води

Люди не винні в боргах тепловиків перед НАК «Нафтогаз України», тому МінЖКГ зобов`язане стати на сторону населення і не допустити відключення теплогенеруючих компаній від газопостачання, унаслідок якого люди в літній період залишаться без гарячої води.

Таку думку УНІАН висловив лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, суспільству постійно намагаються нав`язати думку про те, що вся провина за борги тепловиків перед постачальниками енергоресурсів лежить на простих українцях, які не платять за комунальні послуги. Нібито люди заборговували за комунальні послуги 12 млрд. грн., тоді як тепловики своїм постачальникам – всього 8,4 млрд.

«Насправді все інакше. Оплата комунальних рахунків населенням знаходиться на рівні 90-95%. Це дуже високий відсоток, який навіть вище, ніж в багатьох європейських країнах. А борги в сумі 12 млрд. грн. накопичилися за кілька років і не можуть служити критерієм для пояснення причин поганого стану комунальної сфери. Просто нам хочуть нав`язати думку про те, що у всьому винні ми самі, а не політики і керівники міст і комунальних господарств, які довели сферу до такого становища», - заявив В.Яковенко.

При цьому лідер «Комунального фронту» підкреслив, що левова частка провини за борги тепловиків лежить на місцевій владі, яка, не зважаючи на свої обіцянки, відмовляється покривати різницю в тарифах і нарощує ці борги з кожним місяцем.

«Але до чого тут люди? Чому вони повинні страждати через недбайливих чиновників? Міністерство ЖКГ просто зобов`язане втрутитися в цю ситуацію і не допустити відключення людей від гарячого водопостачання будь-якими способами», - упевнений громадський діяч.

Разом з тим В.Яковенко прогнозує, що у випадку, якщо погроза «Нафтогаза» буде реалізована, то рівень соціального незадоволення людей значно збільшиться і може вилитися в акції протесту.

«Вже зараз, підприємства теплокомуненерго деяких міст, таких, як Одеса і Севастополь, приступили до відключення гарячого водопостачання, посилаючись на свої борги за газ. І незадоволення людей росте. Жителі цих міст вже починають звертатися до представників «Комунального фронту» з проханнями сприяння їм в подачі судових позовів проти винуватців цього комунального неподобства», - повідомив В.Яковенко.