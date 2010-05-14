Мінфін проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 18 травня ц.р. проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 18 травня 2011 року, 17 липня 2013 року, 27 березня 2013 року і 28 січня 2015 року.

Кошти, отримані від продажу ОВДП із терміном погашення 17 липня 2013 р., буде направлено до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів із підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомлялося, за інформацією Нацбанку, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в квітні ц.р. надійшли кошти на загальну суму 4,426 млрд. грн. (із початку року – 18,067 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (із урахуванням паперів, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП із метою докапіталізації не здійснювався.