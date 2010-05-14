Міжбанк закрився на рівні 7,9225/7,9260 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9185/7,9265, на 12:00 звузився спред - 7,9230/7,9255. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9225/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2635/0,2638, на 12:00 ціни знизилися до 0,2628/0,2629. На момент закриття ціни досягли поточного мінімуму - 0,2613/0,2614. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2325 (+0,2581).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2556/1,2558, а на 14:20 впали до 1,2473/1,2475. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9540/9,9675, на 12:00 ціни пішли донизу -9,9145/9,9215. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,8805/9,8890.