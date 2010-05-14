Почастішали випадки шахрайства з рахунками - НБУ

Національний банк України (НБУ) висловлює занепокоєння збільшенням випадків шахрайства з банківськими рахунками в режимі дистанційного обслуговування.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку № 25-112/1082-7987, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України висловлює занепокоєння тим, що останнім часом почастішали звернення до НБУ щодо випадків несанкціонованого списання коштів із рахунків клієнтів під час здійснення розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» (далі - СДО), зокрема, щодо хакреських нападів (фішингових атак) на комп`ютери клієнтів банків, які використовують такі системи», - йдеться в телеграмі.

У зв`язку з цим регулятор рекомендує банкам: дотримуватися правила «двох рук» при складанні електронного розрахункового документа, забезпечити антивірусним захистом робочі місця, використовувати апаратні носії ключової інформації, які не дозволяють копіювання таємних ключів.

Нацбанк також рекомендує передбачити в договорах банківського рахунку право банку на виконання періодичних перевірок клієнтів на предмет захисту інформації тощо.

Як повідомлялося, за даними Нацбанку України, кількість шахрайських операцій з використанням платіжних карток у 2009 році, порівняно з 2008 роком, збільшилася в 6,5 раза – до 39,338 тис. операцій. Збитків від карткових шахраїв минулого року зазнали 44 українських банки, їх сума оцінюється в 12,970 млн. грн.