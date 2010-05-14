Вінницька ОДА розраховує перевиконати облбюджет

У Вінницькій області за підсумками 2010 року передбачається перевиконання обласного бюджету на 15-16%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

«По завершенню року ми розраховуємо на приріст надходжень в межах 15-16% за рахунок підвищення заробітної плати в бюджетній сфері», - сказав він.

В.Коровій також відзначив, що в обласному бюджеті враховано чотириетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери. «Це дає нам упевненість в тому, що ми 100% забезпечимо фінансування витрат для обласних установ. Бюджет не простий, його можна розглядати як антикризовий, але він збалансований на реальній основі, і ми бачимо можливість його перевиконання», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька облрада затвердила бюджет на 2010 рік із загальним обсягом доходів - 2 млрд. 13,4 тис. грн., витрат - 2 млрд. 12 млн. грн.