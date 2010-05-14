Київрада затвердила бюджет столиці на 2010 рік

Депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці та програму соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення програми проголосували 78 зі 106 присутніх в залі депутатів. За затвердження бюджету голосували 80 зі 107 присутніх в залі депутатів, інші не брали участі у голосуванні.

Презентував розроблений Київської міської державною адміністрацією проект бюджету начальник Головного фінансового управління Віктор ПАДАЛКА.

У процесі обговорення представниками різних фракцій було внесено ряд пропозицій щодо збільшення видатків за тими чи іншими галузями господарства.

За пропозицію секретаря Київради Олеся ДОВГОГО проект бюджету затвердили з урахуванням наданих пропозицій спочатку за основу (підтримали 79 із 107 депутатів) і одразу після цього документ ухвалили в цілому.

В інтерв’ю журналістам член постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК (БЮТ) не зміг назвати основні показники затвердженого бюджету, оскільки не враховані статті витрат, які сьогодні внесли депутати Київради.

Він зазначив, що перед початком сьогоднішнього засідання Київради відбулося засідання бюджетної комісії, на якому депутати також озвучували свої пропозиції, які пізніше лунали і в сесійній залі.

«Зрозуміло, що ці пропозиції стосувались додаткових витрат бюджету, а не доходу. Всі пропозиції, які були озвучені, а можливо і не всі озвучені, вони вписані у протокол бюджетної комісії, про який говорив ДОВГИЙ (на засіданні сесії, пропонуючи депутатам затвердити бюджет Києва – УНІАН). Яка загальна сума по цих пропозиціях і за рахунок чого планується профінансувати ці пропозиції, я не можу відповісти, будучи членом бюджетної комісії», - сказав С.МЕЛЬНИК.

Виходячи з сесійної зали Київради після затвердження бюджету, В.ПАДАЛКА відмовився давати будь-які коментарі представникам ЗМІ.

Водночас, депутатам для ознайомлення було роздано проект бюджету Києва на поточний рік, де вказано, що передбачено надходження у сумі 14 млрд. 650 млн. грн., в тому числі субвенцій з державного бюджету України у розмірі 1 млрд. 687 млн. грн.

Бюджет витрат складає 14 млрд. 691 млн. грн.

Сума відрахувань до держбюджету складає 6,4 млрд. грн.

Проектом передбачено такі надходження до міського бюджету:

- податкові у розмірі 10 млрд. 259 млн. грн., у тому числі податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості 8 млрд. 832 млн. грн., з яких податок з доходів фізичних осіб - 8 млрд. 801 млн. грн.; податки на власність – 145 млн. грн.; збори за спеціальне використання природних ресурсів (плата за землю) - 1 млрд. 276,5 млн. грн.;

- неподаткові у сумі 305 млн. грн., в тому числі доходи від власності та підприємницької діяльності - 68 млн. грн.; частина прибутку державних підприємств, що вилучається до бюджету, – 36 млн. грн. та частина прибутку господарських організацій, у статутних фондах яких є частка комунальної власності – 32 млн. грн.; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу (плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності), – 911 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ передбачені у розмірі 547 тис грн.; доходи від операцій з капіталом становитимуть 1 млрд. 106 млн. грн., зокрема надходження від продажу основного капіталу – 196 млн. грн.; надходження від продажу землі і нематеріальних активів – 910 млн. грн.

Проектом столичного бюджету також передбачається, що цільові фонди надходжень міського бюджету на наступний рік становитимуть 342 млн. грн. Загалом, без урахування офіційних трансфертів, надходження до бюджету плануються у сумі 12 млрд. грн.

Крім того, у проекті бюджету Києва видатки на державне управління передбачені у сумі 272 млн. грн., на охорону здоров’я - 2 млрд. 234 млн. грн., на освіту - 417 млн. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення - 1 млрд. 807 млн. грн., в тому числі на одноразову допомогу при народженні дитини передбачено 768 млн. грн.; на житлово-комунальне господарство - 342 млн. грн., на культуру та мистецтво - 236 млн. грн.; на засоби масової інформації - 32 млн. грн.; на фізичну культуру та спорт - 51 млн. грн.; на будівництво 854 млн. грн., в тому числі капітальні вкладення становлять 690 млн. грн., будівництво та розвиток мережі метрополітенів 54 млн. грн.; на транспорт, дорожнє господарство та зв’язок передбачено 455 млн. грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян – 146 млн. грн.; на послуги, пов’язані з економічною діяльністю, передбачено 243 млн. грн.; на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій - близько 7 млн. грн. На цільові фонди передбачено видатки у розмірі – 334 млн. грн., на видатки, не віднесені до основних груп – 6 млрд. 663 млн. грн.

У проекті бюджету зазначається, що на обслуговування боргу передбачені витрати у розмірі 742 млн. грн., на обслуговування внутрішнього боргу – 261 млн. грн.

Також документом встановлено, що граничний обсяг боргу Києва на 31 грудня 2010 року складе 6 млрд. 749 млн. грн.

Бюджет столиці на 2009 рік був прийнятий Киїєврадою 6 березня минулого року. Бюджет столиці на 2008 рік був затверджений 17 січня 2008 року, а бюджет столиці на 2007 рік був затверджений 28 грудня 2006 року.

Передбачалося, що сьогодні проект бюджету Києва на 2010 рік буде презентовано депутатам Київради, а його затвердження планувалося на 27 травня.