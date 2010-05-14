Київська облрада прийняла бюджет області на 2010 рік

Сьогодні на 31-й сесії Київської обласної ради 5-го скликання затверджено обласний бюджет на 2010 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-служби Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомили у прес-службі, загальний обсяг доходів обласного бюджету складає 2,3 млрд. грн., видатки - більше 2,3 млрд. грн. В той же час у прес-службі зазначили, що усі видатки покриваються доходами і бюджет є збалансований.

Як повідомляє прес-служба, розрахунковий обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на утримання галузі соціально-культурної сфери - майже 760 млн. гривень - на 20,9% більший, ніж торік.

Разом з тим збережено фінансування регіональних програм у галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури та мистецтва, фізичної культури та спорту. Зокрема, 14,2 млн. гривень передбачено на фінансування програми «Цукровий діабет», «Здоров`я нації» - 10,2 млн. гривень, «Медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 19,9 млн. гривень ,«Шкільний автобус»- 1,2 млн. гривень, «Оновлена школа» - 5,3 млн. гривень і «Розвиток бібліотечної галузі» – 5,1 млн. гривень та інші.

«Прийняття бюджету – один з реальних кроків на шляху реалізації програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей», від соціальної незахищеності - до соціальних гарантій. Дуже важливо, що вперше за останні роки в Київській області, як і в усій Україні, передбачено пріоритетне вирішення найголовніших питань соціального спрямування», - зазначив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, коментуючи результати голосування депутатів.